Neuenkirchen-Vörden. Eigentlich wollte Ballsport Vörden vom 3. bis zum 11. Juli mit der Sportwerbewoche viele Besucher ins Auestadion locken. Doch die Corona-Pandemie hat den Verein zur Absage gezwungen. Die Fußballer bereiten sich trotzdem für die kommende Saison vor.

