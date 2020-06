An der Straße Dreuge Mesk in Nellinghof soll ein Baugebiet im Außenbereich entstehen.

Hans Schmutte

Neuenkirchen-Vörden. Bauen in Außenbereichen ist grundsätzlich nur unter besonderen Voraussetzungen möglich. Damit dem Wunsch junger Familien entsprochen werden kann und um den Rückgang der Bevölkerung in diesen Bereichen zu verhindern, will die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden eine Außenbereichssatzung aufstellen.