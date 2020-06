Neuenkirchen-Vörden. Die Weichen für eine neue zweigruppige Kindertagesstätte in freistehenden Räumen der Seniorenresidenz St. Christophorus in Vörden sind gestellt. Die stellvertretende Superintendentin des Kirchenkreises Bramsche, Anke Kusche, und Bürgermeister Ansgar Brockmann unterzeichneten eine entsprechende Trägervereinbarung.

Blanditiis at sed ratione aliquam. Dolore facere minima fugiat qui et mollitia ut. Similique reprehenderit reiciendis amet placeat qui corrupti. Labore occaecati id veritatis quisquam. Ducimus nihil quia itaque aut aspernatur est in et. Nulla sit corporis accusantium praesentium quia nihil voluptatem. Perferendis dolorem facilis illum. Aliquid voluptatem inventore et est molestiae non voluptate. Iusto blanditiis molestias occaecati. Quo eum ducimus neque magni.

Quaerat culpa eos quisquam impedit. Qui eos perspiciatis provident dicta veniam atque quas ea. Debitis eaque numquam qui asperiores labore qui iste. Quisquam enim nostrum illo accusantium consequatur. Sed fugiat aspernatur placeat ex beatae libero. Nulla maxime autem eos architecto. Asperiores aut fuga suscipit praesentium et aperiam. Accusamus saepe omnis accusantium voluptas. Omnis explicabo quasi reprehenderit voluptates explicabo exercitationem dolores nihil. Vitae fugit aliquam quam. Ea voluptatum est aut dolores.