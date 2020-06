Neuenkirchen-Vörden. Fünf Familien aus Neuenkirchen werden in Kürze erstmals mit einem Computer ausgestattet sein, dank einer Aktion der Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden in Kooperation mit der Firma Deutsche Vilomix Tierernährung, koordiniert von der Grundschule Neuenkirchen.

