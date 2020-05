Der Neuenkirchener Landesliga-Kader um Sophia Engbarth (am Ball) soll im Sommer mit Spielerinnen aus der TuS-Reserve und der B-Jugend verstärkt werden.

Rolf Kamper

Bramsche. Das Coronavirus bremst den Frauenfußball in unserer Region gleich in mehrerer Hinsicht aus: Seit März 2020 fielen sowohl Training als auch Meisterschaftsspiele aus. Hinzu kommt, dass die Vereine ihre Pläne für die Nachwuchsförderung nicht in die Tat umsetzen können.