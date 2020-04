Neuenkirchen-Vörden. Die Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden weitet ihre Hilfsaktivitäten aus. Die im Zuge der Corona-Krise angelaufene Lebensmittel-Aktion, durch die erste Pakete an Bedürftige in der Gemeinde verteilt wurden, wird ausgedehnt. Weitere Bürger, die in Folge der Pandemie in finanzielle Nöte geraten sind, werden bei der Verteilung der Lebensmittel berücksichtigt.

