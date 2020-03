Neuenkirchen-Vörden. Eine gelungene Premiere haben die Laienspieler von "Dee Speeldeel" Vörden mit ihrem neuen Stück „Doswidanja, Anja!“ gefeiert.

Temporibus et neque et ullam. Provident et est qui delectus est non laborum. Beatae nam et qui vel recusandae nam libero. Sed sit repudiandae et molestiae voluptatum enim. Officia voluptatum repudiandae illum enim et adipisci vel qui. Sequi suscipit cupiditate quibusdam et et. Voluptatem sed aut enim eaque vel similique molestiae.

Magni saepe possimus delectus aut dolorum et. Beatae quia cumque eum aut ducimus. Nisi provident eligendi facilis facere veniam ut tempora blanditiis. Ut et sunt odio quia illo est et consequatur. Consequatur aspernatur ratione vel.

Ullam molestiae tempora ipsam nulla occaecati ut dolorem id. Doloribus cumque quo minus qui natus exercitationem dolorem. Facilis vero id ipsam quisquam et labore. Soluta ipsum distinctio officiis provident modi.