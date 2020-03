Neuenkirchen-Vörden. Die Velegung von Glasfaserkabeln für schnelles Internet in den Ortszentren von Neuenkirchen-Vörden und Holdorf soll noch im März 2020 beginnen. Die Bürgermeister der beiden Gemeinden, Ansgar Brockmann (Neuenkirchen-Vörden) und Wolfgang Krug (Holdorf), unterzeichneten jetzt einen Kooperationsvertrag mit der Deutsche Glasfaser GmbH.

