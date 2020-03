Ein sehr stimmungsvolles Konzert bot der Norweger Reidar Jensen im Kulturbahnhof Neuenkirchen. Foto: Markus Stuckenberg

Neuenkirchen-Vörden. Eine besondere Stimmung herrschte im Bistro des Kulturbahnhofes in Neuenkirchen, als der norwegische, in Deutschland lebende Singer-Songwriter Reidar Jensen am Samstagabend sein Konzert eröffnete. Mit dem aus Venezuela stammenden Gitarristen Rómer Avendano trug er seine Lieder ohne jedwede technische Hilfsmittel vor.