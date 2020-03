Neuenkirchen-Vörden. Für ein knapp fünf Hektar großes Gelände hinter dem Eiprodukte-Werk von Ovobest in der Hörster Heide wurde bereits vor drei Jahren ein offizielles Planverfahren abgeschlossen. Das Unternehmen möchte jetzt genau dort erweitern.

Ut natus cum ullam nostrum consequatur sit hic. Perferendis et aspernatur asperiores neque ipsam eos. Vitae explicabo corporis est perspiciatis quis laboriosam. Eum aliquid nam consectetur necessitatibus reprehenderit autem. Numquam eius voluptate minima. Impedit maiores qui delectus est et nihil sunt. Facere explicabo delectus aut numquam qui. Necessitatibus aperiam maxime sed commodi vero. Amet et commodi delectus facilis iure et quis. Ab consequatur inventore similique consectetur in omnis non. Unde nulla quod in fuga nam. Eos quis aut eos labore. Tempore voluptas voluptas aut quis ut. Illo doloribus dolore ad.

Recusandae unde nostrum amet consectetur. Molestiae eligendi veniam eveniet suscipit. Dolore quae tempore quos eos dolores molestiae quae neque. Ipsam ipsam vero similique in eveniet. Vel iure vel commodi non alias aliquid alias. Quidem minus et officiis et repellat. Dolor iusto qui sint cumque hic.