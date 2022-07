Nachdem alle Achtklässler der Oberschule in den vergangenen Monaten damit beschäftigt waren, eine Liste mit allen Betrieben anzufertigen, die es in der Gemeinde gibt, geht die Entstehungsphase des Lehrstellenatlas nun in die zweite Halbzeit. Nach den Osterferien werden die 65 Jugendlichen mit allen Betrieben in Kontakt treten und Gesprächstermine vereinbaren, durch die der Lehrstellenatlas mit weiteren Inhalten gefüllt werden soll. Denn neben der Frage, welche Betriebe es vor Ort überhaupt gibt, stehen vor allem drei Punkte im Fokus der Schüler: 1. Bildet der Betrieb aus und wenn ja, wie viele Ausbildungsplätze gibt es? 2. Gibt es die Möglichkeit im Betrieb, ein Praktikum zu machen? 3. Bietet der Betrieb Ferienjobs an?

Wichtige Fragen für Schüler, die in naher Zukunft vor der Entscheidung stehen, was sie nach ihrer Schulzeit machen möchten. Und um auf das direkte Gespräch mit den Firmen gut vorbereitet zu sein, gehört auch die Vermittlung dieser Kompetenzen zum Erstellen der Datenbank. Wie man sich auf ein derartiges Telefonat vorbereitet und wie man sich beim persönlichen Gespräch am besten verhält, waren ebenso Teile der ersten Projektphase wie die Erstellung des Fragenkatalogs, den die Schüler zu den Terminen mitnehmen werden. Im Vorfeld der Gespräche hilft auch die kooperierende Gemeinde Neuenkirchen-Vörden, die die Schüler bei der Kontaktaufnahme unterstützt und die Betriebe auf die Inhalte der Initiative hinweist.

Mit dem bisherigen Verlauf des Projekts, das auch zur Selbstständigkeit der Schüler beitrage, sei man sehr zufrieden, erklärt Ansgar Beermann vom Pro-Aktiv-Center des Caritas-Sozialnetzwerks. Eine Meinung, die auch vom allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, Ansgar Brockmann, und von der Fachkonferenzleiterin Wirtschaft/Berufsfindung, Mechthild Schüssler, geteilt wird.

Am Ende der zweiten Projektphase steht dann eine große Präsentation auf der Tagesordnung, die den Achtklässlern dazu dienen soll, ihre Ergebnisse vorzustellen. Die Arbeit am Lehrstellenatlas wird damit jedoch noch lange nicht beendet sein. Damit die Datenbank immer auf dem Laufenden bleibt, sollen auch die künftigen achten Klassen am Lehrstellenatlas weiterarbeiten und dafür sorgen, „dass wir auf dieses Wissen auch in Zukunft zurückgreifen können“, wie Mechthild Schüssler es formuliert.