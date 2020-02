Neuenkirchen-Vörden. Die Gemeinde Neuenkirchen-Vörden unterstützt den Umbau und die Renovierung des Sportlerheims von Ballsport Vörden am Auestadion mit 325000 Euro. Bürgermeister Ansgar Brockmann überbrachte dem Verein jetzt den Förderbescheid der Kommune.

