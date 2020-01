Neuenkirchen-Vörden. Aus Anlass seines 100-Jahr-Jubiläums hat der TV Vörden ein Bubble-Soccer-Turnier veranstaltet. Die Teilnehmer hatten sichtlich ihren Spaß – obwohl oder gerade auch weil sie das ein oder andere Mal unsanft Richtung Hallenboden befördert wurden.

