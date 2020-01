Betriebsratsmitglieder der Firma H. & E. Reinert, Westfälische Privatfleischerei, bei der symbolischen Übergabe der aktuellen Nikolaus-Spende an die Mitarbeiter der Johanniter. Mit dabei waren Marco Altvogt, Patrick Straßmann, Martina Schöttler, Anja Schlottke, Paulo da Silva und Aline Beran (von links). Foto: Holger Schulze

Neuenkirchen-Vörden. Seit etlichen Jahren ist es bei der Firma H. & E. Reinert, Westfälische Privatfleischerei, in Vörden ein guter Brauch, im Rahmen einer Nikolaus-Spendenaktion auch einmal an Andere zu denken. In diesem Jahr ging diese Spende an den „Kältebus Oldenburg“ von den Johannitern.