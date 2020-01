Neuenkirchen-Vörden. Casanova, Kleopatra, Ludwig II., Marilyn Monroe – zahlreiche historisch bedeutende Personen waren am Sonntag in Campemoor anzutreffen. Zumindest glaubten dies die Protagonisten der Musik- und Laienspielgruppe bei der Aufführung der Komödie „Casanovas Comeback“. Ein Pendel und Hypnose bewirken reichlich Chaos im Leben des Ehepaars Boring.

