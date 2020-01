Neuenkirchen-Vörden. Die Vorplanung für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Vörden soll durch ein örtliches Planungsbüro erstellt werden. Das hat Bürgermeister Ansgar Brockmann mitgeteilt.

