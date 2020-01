Neuenkirchen-Vörden. Diebesgut ist in Neuenkirchen-Vörden gefunden worden – noch bevor überhaupt der entsprechende Einbruchdiebstahl bekannt war, wie aus einer Presseinformation der Polizei hervorgeht.

Am Freitag, 3. Januar 2020, wurden an der Holdorfer Straße in Neuenkirchen-Vörden vormittags zwei aufgebrochene Geldspielautomaten aufgefunden. Eine Zuordnung konnte zu diesem Zeitpunkt nicht erfolgen, da bis dahin noch keine Meldungen über eine Einbruch bei der Polizei eingegangen waren.



Erst gegen 13.45 Uhr wurde dann gemeldet, dass es in einem Vereinsheim am Buchenweg in Neuenkirchen-Vörden zu einem Einbruch gekommen war. Demnach hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum von Donnerstag, 2. Januar 2020, gegen 0.45 Uhr, bis Freitag, 3. Januar .2020, um 9 Uhr, eine Nebeneingangstür des Gebäudes auf. Im Innern wurden zwei Automaten aufgehebelt sowie zwei weitere komplett entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt etwa 2000 Euro.

Wer während des fraglichen Zeitraumes verdächtige Beobachtungen gemacht haben sollte - dieses betrifft auch den Ablageort der aufgefundenen Automaten - sollte sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung setzen, Tel. 04441 9430.