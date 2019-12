Neuenkirchen-Vörden. „Casanovas Comeback“ heißt das neue Stück der Theatergruppe des Musik- und Laienspielvereins Campemoor.

Mitte Januar wird die Komödie insgesamt viermal auf der Bühne des örtlichen Vereinshauses präsentiert, heißt es in einer Presseankündigung.

In dem Schauspiel von Andreas Wening werden die Menschen durch Trance in ein früheres, prominentes Leben zurückversetzt. Den Anfang macht der Versicherungsvertreter Ralf Boring. Er sei "leidenschaftlicher Stubenhocker und interessiert sich – zum Leidwesen seiner Ehefrau Beate – hauptsächlich für seine Guppy-Fische", wird in der Pressemitteilung erklärt: "Doch durch die Trance verwandelt er sich in den berühmten Herzensbrecher Giacomo Casanova." Auch andere möchten offenbar diese Möglichkeit der Verwandlung nutzen, so dass sich schließlich "immer mehr prominente historische Figuren auf der Bühne tummeln und für jede Menge Trubel sorgen..."

Hochmotiviert und konzentriert bereite sich die Theatergruppe unterdessen auf die anstehenden Auftritte vor, versprechen die Organisatoren. Auch die Vorbereitungen für ein gelungenes Bühnenbild und die Herstellung der aufwendigen Kostüme laufe in Campemoor auf Hochtouren. Neben erfahrenen Theaterspielern steht mit Marie Henke in diesem Jahr auch ein ganz neues Gesicht auf der Bühne des Vereinshauses.

Die Termine der Aufführungen im Überblick: Sonntag, 19. Januar 2020, um 14 Uhr mit Kaffee und Kuchen (Beginn der Vorstellung um 15 Uhr; Karten nur im Vorverkauf erhältlich); Dienstag, 21. Januar, um 19.30 Uhr; Donnerstag, 23. Januar, um 19.30 Uhr; Samstag, 25. Januar, um 19 Uhr (anschließend Party mit DJ). Alle vier Aufführungen werden mit Gesangsvorträgen des Gemischten Chor eröffnet. Platzkarten und Gutscheine sind im Vorverkauf erhältlich bei Ewald Finke, Telefon 05495 234, oder an der Abendkasse.