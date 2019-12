Die Driewers Alfred-George Figura, Peter Börs, Rainer Drewes und Günther Kruse- Joachim (v.l.) beim Auftritt im Kulturbahnhof. Foto: Markus Stuckenberg

Neuenkirchen-Vörden. Wie in den beiden vergangenen Jahren gaben „De Driewers“ aus Bramsche ein vorweihnachtliches Konzert im Kulturbahnhof in Neuenkirchen. Insbesondere in der zweiten Hälfte wurde es sehr besinnlich.