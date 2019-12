Neuenkirchen-Vörden. Mit den Reinerträgen aus dem VR-Gewinnsparen unterstützt die Volksbank Neuenkirchen-Vörden Vereine, soziale Einrichtungen und Kindergärten aus dem Ort. Insgesamt werden 17.175,90 Euro ausgezahlt.

Volksbank-Vorstandsmitglied Reinhard Rehling begrüßte Vertreter der Einrichtungen jetzt bei einer Kaffeetafel und zeigte sich laut einer Pressemitteilung sehr erfreut, dass die Volksbank Neuenkirchen-Vörden eG in diesem Jahr 16 örtliche Vereine mit insgesamt 17.175,90 EUR bei der Vergabe der Reinerträge berücksichtigen konnte.

„Das Gemeindeleben in Neuenkirchen-Vörden wird stark geprägt durch die Vereine und Institutionen vor Ort. Und was die Vereine auf die Beine gestellt bekommen, hat man zum Beispiel gerade in diesem Jahr mit der 600-Jahr-Feier der evangelischen Kirchengemeinde in Vörden oder dem Familientag des Oldenburger Münsterlandes gesehen“, wird Rehling in der Mitteilung zitiert. Er bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement, das gerade in der heutigen Zeit, wo einerseits die Mittel der öffentlichen Hand immer knapper würden und andererseits auch oft der persönliche Vorteil zuerst gesucht werde, einen immens wichtigen Stellenwert verdiene.

In diesem Jahr hat die Volksbank Neuenkirchen-Vörden der Pressemitteilung zufolge bei den Spendenempfängern zwei Schwerpunkte gesetzt: Zum einen auf die Kleinsten in den vier Kindergärten, um Anschaffungen zu ermöglichen, die mit den normalen Haushaltsmitteln nicht möglich sind. Den zweiten Schwerpunkt hat die Volksbank auf die Förderung im Bereich Sport und Freizeit gelegt.



Auch Volksbank-Vorstandsmitglied Ralf Claus bedankte sich für das ehrenamtliche Engagement und überreichte Spendenschecks an die folgenden Einrichtungen: Kindertagesstätten Regenbogen und Sonnenland aus Neuenkirchen sowie St. Paulus und St. Elisabeth aus Vörden, TuS Neuenkirchen, Ballsport Vörden, Turnverein Vörden, Ev.-luth. Kirchengemeinde Vörden, Musikschule Neuenkirchen, Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden, Büchereien in Neuenkirchen und Vörden, Landfrauenverein in Neuenkirchen und Vörden sowie der Freizeitverein St. Bonifatius und die Kolpingfamilie St. Paulus.