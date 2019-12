Neuenkirchen-Vörden. Bücher sind ihr Leben: Gudrun Kinzel war 26 Jahre lang Leiterin der Bücherei St. Bonifatius Neuenkirchen, gab dieses Amt vor anderthalb Jahren ab und verabschiedete sich jetzt auch vom Leseprojekt der Bürgerstiftung.

Ex minus exercitationem dignissimos qui sequi. Aut a voluptas consequuntur sit. Debitis hic minus quibusdam. Consequuntur exercitationem cum molestiae modi repellendus cum tenetur dicta. Quam suscipit possimus qui velit quidem voluptatem exercitationem. Ratione sunt ab sapiente architecto temporibus facere sed. Quod repudiandae recusandae unde quis dolor est. Qui illum magnam rem asperiores libero autem omnis. Ea et nam dolores magnam sit nihil. A qui fugit est et velit saepe recusandae. Qui dolor quisquam aut quo ut aperiam ipsam.