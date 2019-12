Neuenkirchen-Vörden. Den Ballsport Vörden erwarten vielfältigen Aufgaben. Großprojekte wie der Umbau des Sportlerheims und die Umgestaltung der Sportplätze stehen ganz oben auf der Agenda für die Jahre 2020 und 2021. Aber auch Themen wie die Förderung der Jugendabteilung spielen in den Planungen des BSV eine große Rolle.

