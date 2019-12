Neuenkirchen-Vörden. Das Weihnachtsmusical „Laura und der glückliche Stern“ hat die Freie Evangeliums-Christengemeinde Neuenkirchen-Vörden vor mehr als 400 Besuchern aufgeführt.

Dem Publikum im voll besetzten Saal wurde die Geschichte der kleinen Laura präsentiert, die von ihren Mitschülern gemobbt wird und deshalb die Adventszeit trotz leckerer Plätzchen und schöner Dekoration gar nicht so recht genießen kann. Doch dann kommt ihr Großvater sie besuchen. Als er sieht, dass sie so traurig ist, erzählt er ihr die Geschichte vom glücklichen Stern.



Dieser war zu Anfang auch sehr traurig, weil er sich neben den anderen, hell leuchtenden Sternen unscheinbar und unbrauchbar fühlte. Doch Gott sagte dem Stern, dass er ihm vertrauen solle, denn es warte eine wichtige Aufgabe auf ihn. Dann sieht man Maria und Josef, die nach langem Suchen eine Bleibe in einem Stall in Bethlehem finden. Dort wird der Sohn Gottes, den er aus Liebe zu den Menschen, für ihre Errettung, auf die Erde kommen lässt, geboren.

Zuerst erfahren die Hirten auf dem Feld davon, später auch die drei Weisen. Und hier kommt nun der Stern ins Spiel, der mittlerweile schon hell leuchtet. Er zeigt den Männern den Weg zum Stall und ist froh, dass er so eine besondere Aufgabe hat. Jeder kannte ihn und auch heute noch kennt man ihn, den Stern von Bethlehem.

Der Großvater erklärt der kleinen Laura, dass Gott auch für sie einen ganz besonderen Plan hat und dass er sie über alles liebt. Laura ist nun nicht mehr traurig, denn sie weiß, dass sie gewollt und geliebt ist. Das knapp 45-minütige Musical endet mit einem Lied, das alle Darsteller zusammen singen. Dort heißt es: Gott hat einen Plan für dein Leben, er will dir noch so viel Gutes geben. Vertraue ihm.

Am Schluss nahm Pastor Paul Wagenleitner einen Bezug auf die Weihnachtsgeschichte. So wie niemand die schwangere Maria und Josef damals aufnehmen wollte, weil kein Platz da war, so hätten wir auch heutzutage manchmal keinen Platz für Jesus. Einige vergäßen ihn. „Ich möchte Ihnen sagen“, so der Pastor „dass Gott Sie nicht vergessen hat und einen Plan für Ihr Leben hat.“

Bevor er die Gäste zu den Weihnachtsgottesdiensten einlud, überreichte er den zwei Hauptverantwortlichen des Musicals, Ina Schimpf (Schauspiel) und Irina Zilke (Bühnenbild und Kostüm), als kleines Dankeschön einen Blumenstrauß. Im Gespräch erzählte der Pastor, er sei sehr froh, dass sich über 30 Personen, darunter Techniker, Bühnenbilder und Darsteller im Alter von 6 bis 57 Jahren, in den unterschiedlichen Bereichen ehrenamtlich eingesetzt haben. Besonders auf die Kinder und Teenager sei er stolz, denn sie probten nun schon über zwei Monate regelmäßig, teilweise mehrmals in der Woche, für das Stück.

Ina Schimpf, die für die Planung und das Schauspiel zuständig war, meinte, dass die Altersspanne der Darsteller zwar eine Herausforderung mit sich bringe, in diesem Jahr jedoch mehr der Zusammenhalt und die Freude beim gemeinsamen Schauspielern im Vordergrund stand. Jeder konnte sich mit seinen Fähigkeiten einbringen und so entstand das Stück, das den mehr als 400 Besuchern präsentiert wurde.