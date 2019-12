Im südoldenburgischen Neuenkirchen-Vörden muss eine Übergangslösung in den Kindergarten-Regelgruppen her. Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa

Neuenkirchen-Vörden. Eine Kindergarten-Übergangslösung soll Anfang August 2020 in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden in Betrieb gehen. In mobiler Bauweise sollen dazu zwei Kindergarten-Regelgruppen (für 3- bis 6-jährige Kinder) eingerichtet werden. Das hat der Rat beschlossen.