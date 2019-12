Neuenkirchen-Vörden will sich an Klärschlamm-Kooperation beteiligen CC-Editor öffnen

Wohin mit dem Klärschlamm? Im Rat in Neuenkirchen-Vörden wurde kräftig darüber diskutiert, welche Arten der Versorgung statthaft sind. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner

Neuenkirchen-Vörden. Bisher werden etwa 235 Tonnen Feststoffe aus der Kläranlage in Neuenkirchen-Vörden auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht. Die Kosten dafür haben sich in diesem Jahr auf 172.000 Euro erhöht. Außerdem, so Bürgermeister Ansgar Brockmann, sei fraglich, ob diese Art der Klärschlamm-Entsorgung auf Dauer statthaft bleibe.