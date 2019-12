Was Bramschern am Vördener Weihnachtsmarkt gefällt CC-Editor öffnen

Das Glücksrad drehen konnten die Besucher am Stand des Heimatvereins Vörden. Foto: Steffen Oevermann

Neuenkirchen-Vörden. Mächtig was los war am Sonntag rund um das Ackerbürgerhaus in Vörden. Am ersten Adventssonntag strömten zahlreiche Besucher aus nah und fern zum beliebten Vördener Weihnachtsmarkt. Mehr als 30 Aussteller stimmten die Besucher dort auf die Festtage ein.