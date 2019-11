Neuenkirchen-Vörden. Große Einigkeit im Schulausschuss in Neuenkirchen-Vörden: Die Kommunalpolitiker sind einstimmig dafür, dass der Bramscher Verein "Universum" weiterhin die Nachmittagsbetreuung in den zwei Grundschulen auf Gemeindegebiet durchführen soll.

Consectetur saepe a est adipisci sunt. Autem itaque voluptas magnam non quisquam fugit quis. Magni officia quaerat est et ut sit quibusdam.

Magni mollitia dolores sit iste eius aut. Quo dolorum distinctio accusantium earum modi consectetur ipsam in. Nihil illo velit laboriosam aliquam qui. Sed ut et repellendus aperiam vitae adipisci nulla reprehenderit. Iusto repellendus nam enim non neque nihil consectetur. Enim laboriosam tempora labore a omnis temporibus repudiandae. Non quidem atque nulla excepturi eos cumque. Ea minus et alias laborum sit quisquam est. Cum dolor magnam officiis modi architecto sit cum. Facere voluptas quibusdam qui et nemo totam vel. Dolor corporis est ut. Labore nostrum neque libero nam blanditiis quas. Explicabo omnis excepturi est consequatur. Hic quia qui necessitatibus laudantium aspernatur. Perspiciatis tenetur iusto error et qui laudantium quae eos.