Neuenkirchen-Vörden. Nicht nur äußerlich schreiten die Arbeiten am geplanten Mühlenhof-Wohnquartier voran. Auch die notwendigen planungsrechtlichen Grundlagen stehen kurz vor der Vollendung.

Der jüngst tagende Fachausschuss des Rates in Neuenkirchen-Vörden stimmte dem Bebauungsplan „Wohnquartier Am Mühlenhof“ einstimmig zu. Nun bedarf es lediglich noch des finalen Votums des Gemeinderates. „Das Bauvorhaben ist ein wichtiges Projekt für den Ort Vörden“, sagte Amtsleiter Jürgen Rolfsen während der Bau- und Umweltausschusssitzung.

Aufgrund der Sanierung der Beleuchtung im Rathaus traf sich das Gremium ausnahmsweise im Haus der Begegnung.Die Kommunalpolitiker teilten die Meinung des Baumamtsleiters und sprachen den Investoren S&W Immobilien ihr Vertrauen aus. Auch Bürgermeister Ansgar Brockmann sparte nicht mit Lob. Es sei alles andere als selbstverständlich, dass solche Anstrengungen zur Erhaltung alter Bausubstanz unternommen werden, so Brockmann.

Neben dem Beschluss des Bebauungsplans stimmte der Ausschuss auch der Vergabe eines neuen Straßennamens zu. Die private Zufahrt im Innenhof soll zukünftig die Bezeichnung „Mühlenhof“ tragen. Das Areal mit dem ehemaligen Sägewerk, der Mühle und den weiteren Gebäuden an der Osnabrücker Straße wurde bislang mit den Nummern 64, 66 und 68 im Straßenverzeichnis geführt. Der neue Straßenname soll der besseren Auffindbarkeit der im Innenhof geplanten Gebäude und Wohnungen dienen.

Grünes Licht auch für "Ortskern Neuenkirchen"

Ebenfalls mit großer Mehrheit wurde der dritten Änderung des Bebauungsplans „Ortskern Neuenkirchen“ zugestimmt. Diese mache es möglich, dass nun acht Wohneinheiten pro Gebäude in diesem Sektor errichtet werden dürfen. Die Firsthöhe der maximal zweigeschossigen Bauwerke soll zudem auf elf Meter erhöht werden. Allerdings gab es Einwände seitens des CDU-Politikers Bernhard Wessel. Konkret richten sich seine Bedenken gegen das geplante Bauvorhaben auf dem ehemaligen Faber-Grundstück an der Johanniterstraße. Dort sollen drei neue Wohnhäuser mit je acht Wohneinheiten entstehen. Anwohner bemängelten jedoch einen damit einhergehenden erheblichen Verlust an Wohn- und Lebensqualität. „Muss es denn immer die Maximal-Lösung sein“, fragte Wessel. Zudem äußerte er Bedenken mit Blick auf den Brandschutz und die notwendigen Stellplätze. Seiner Meinung nach müssten dem Rat zuerst die konkreten Bauplanungen vorgelegt werden.

„Wir stellen nur den planungsrechtlichen Rahmen her, die Überprüfung ist Aufgabe des Landkreises“, entgegnete Bürgermeister Brockmann. Aufgrund familiärer Betroffenheit enthielt sich Wessel schließlich bei der Abstimmung. Die anderen Ausschussmitglieder teilten seine Kritik unterdessen nicht – und stimmten der Änderung des Bebauungsplans zu.