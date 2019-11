Intimer Konzertabend von Day To Escape in Neuenkirchen CC-Editor öffnen

Day-To-Escape-Gründer Michael Schmitz (rechts) spielte auch ein Duett mit seinem Sohn Marvin (links). Foto: Sascha Knapek

Neuenkirchen-Vörden. Kerzenlicht auf der Bühne, gebannte Gesichter im Publikum: So lässt sich die im Kulturbahnhof Neuenkirchen veranstaltete CD-Release-Party des Musikprojekts Day To Escape zusammenfassen. Das neue Album „Sundry and Different“ nahm das Duo aus Vechta zum Anlass für einen intimen Konzertabend mit Gänsehautgarantie.