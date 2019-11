Rolf Witt hielt in Neuenkirchen-Vörden einen Vortrag über Wildbienen. Foto: Hans Schmutte

Neuenkirchen-Vörden. Ihr Image hat sich in den letzten Jahren radikal gewandelt, von Plagegeistern hin zu gern gesehenen Gästen in jedem Garten. Die Rede ist von den rund 590 Wildbienenarten, von denen etwa 360 in Niedersachsen zu Hause sind. Zwei Drittel von ihnen seien allerdings in ihrer Existenz bedroht, berichtete der Buchautor und Diplom-Biologe Rolf Witt in Neuenkirchen-Vörden.