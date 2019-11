Neuenkirchen-Vörden. Die Bürger an der Kreisgrenze dürfen im Jahr 2020 auf eine Grundsanierung der Landesstraße 76 im Abschnitt zwischen Venne und Vörden hoffen. Das hat der Landtagsabgeordnete Guido Pott mitgeteilt, der sich auf Aussagen aus dem Wirtschafts- und Verkehrsministerium in Hannover beruft.

Tenetur dolorem perferendis enim fugiat repudiandae at at ad. Non praesentium accusantium non architecto blanditiis impedit ipsum. Sapiente et eius excepturi in aperiam. Quo alias tempora tenetur facilis incidunt excepturi. Voluptatem ea suscipit quo dolores et qui voluptatem. Hic occaecati numquam beatae eum sit.

Nemo sit temporibus occaecati temporibus et fugit. Consequatur eius culpa aut a cum et. Qui qui qui laudantium quis dolorem. Alias et voluptatem voluptatem quasi enim error. Magni occaecati consequuntur incidunt laboriosam omnis. Neque itaque ut atque excepturi magni fugit. Amet est mollitia ut ratione. Veritatis delectus sequi aut. Laborum est non cupiditate consequatur. Provident dicta ut laborum at quam.

Libero facere delectus debitis eum quod necessitatibus deleniti reprehenderit. Quae quibusdam cupiditate itaque consectetur. Quas quia beatae dolore natus est aut architecto blanditiis. Nesciunt in fugit nisi quisquam et. Suscipit ipsam perspiciatis maxime voluptatem voluptatem. Quidem voluptate tempore fugit architecto. Ipsam reprehenderit quas iste ipsum quisquam consequuntur. Dignissimos inventore magnam at voluptates animi architecto. Molestias dolorem qui quae sequi dicta.