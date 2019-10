Symbolfoto: Michael Gründel

Neuenkirchen-Vörden. Für die Beseitigung von Fahrbahnschäden muss die A1 zwischen den Anschlussstellen Holdorf und Neuenkirchen/Vörden in Fahrtrichtung Bremen am Dienstag, 5. November, von 19 Uhr bis 6 Uhr am Mittwochmorgen gesperrt werden.