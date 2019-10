Brand in leerstehendem Wohnhaus in Neuenkirchen-Vörden CC-Editor öffnen

In Neuenkirchen-Vörden hat ein leerstehendes Wohnhaus gebrannt.

Neuenkirchen-Vörden. Ein Brand in einem landwirtschaftlichen Wohnhaus in Neuenkirchen-Vörden hat am Montag, 28. Oktober 2019, einen Großeinsatz der Feuerwehr erfordert.