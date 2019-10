Neuenkirchen-Vörden. Auf der A1 ist es in der Nacht zu Freitag bei Neuenkirchen-Vörden zu einem Unfall gekommen. Dabei wurden beide Autos erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei in Osnabrück wurde der Unfall gegen 1.10 Uhr in der Nacht durch einen Fahrstreifenwechsel verursacht. Demnach war ein Golf-Fahrer auf der A1 in Richtung Münster unterwegs. Bei Neuenkirchen-Vörden wollte er die Spur wechseln. Daraufhin kollidierte er mit einem herannahenden Jaguar-Sportwagen.

Ob der Golf-Fahrer beim Spurwechsel unaufmerksam oder der Jaguar-Fahrer zu schnell unterwegs war, ist derzeit noch Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Polizeisprecher Frank Oevermann konnte noch keine Angaben dazu machen, ob bei dem Unfall jemand verletzt wurde.