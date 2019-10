Neuenkirchen-Vörden. Der Jahrestag des Mauerfalls jährt sich zum 30. Mal. Für die Ortsgruppe der CDU im südoldenburgischen Neuenkirchen war das ein gewichtiger Grund, diesem geschichtsträchtigen Ereignis in besonderer Weise zu gedenken. Die Kommunalpolitiker pflanzten am Rathausplatz eine Amerikanische Stieleiche.

