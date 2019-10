Neuenkirchen-Vörden. Die Landesliga-Fußballerinnen des TuS Neuenkirchen freuen sich auf ein attraktives Testspiel. Am Donnerstag, 17. Oktober 2019, empfangen sie um 19.30 Uhr das Nationalteam der Polizei im heimischen pias-Sportpark.

Zustande kommt das Spiel, weil die Polizei-Nationalmannschaft in Delmenhorst ein Trainingslager zur Sichtung und Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2020 in Norwegen absolviert. Teammanager Holger Schwabe, der früher bei BW Lohne aktiv war, suchte den Kontakt zum TuS Neuenkirchen.

27 Spielerinnen beteiligen sich an dem Lehrgang. Das Training findet im Stadion von Atlas Delmenhorst statt. Am Mittwoch, 16. Oktober, sind die Nationalspielerinnen beim SV Werder Bremen zu Gast. „Dort leihen wir uns dann die Mountainbikes der Profis aus und fahren an der Weser entlang“, sagt Schwabe. Einen Tag zuvor bestreitet man bereits ein Testspiel gegen den TuS Schwachhausen (Bremen).

Bundesligaspielerinnen im Kader

Neben Teamchef Schwabe sind Bundestrainer Aydin Ay und Co-Trainerin Simone Wehner für die Nationalmannschaft verantwortlich. Zum aktuellen Aufgebot gehören Spielerinnen aus der 1. und 2. Bundesliga, der Regional-, Landes- und Verbandsliga. Die Liste umfasst Spielerinnen des SV Werder Bremen (Sina Schlüter, Paula Rößeling, Alicia Kersten, Franziska Gieseke), des VfL Wolfsburg oder Turbine Potsdam.

2020 werden zwei Vorbereitungslehrgänge (in Niedersachsen und Bayern) stattfinden, bei denen der Kader auf 18 Spielerinnen reduziert wird. Im Juni 2020 fliegt das Team dann zur Europameisterschaft nach Trondheim (Norwegen), um den Titel zu verteidigen.

Dass den Frauen des TuS Neuenkirchen da die Außenseiterrolle zusteht, ist unbestreitbar. „Unser Ziel ist es, der Auswahl ein unangenehmer und hochmotivierter Testspielgegner zu sein und sie immer mal wieder ein wenig zu ärgern“, macht TuS-Trainer Stefan Hensing klar, dass alles andere als ein deutlicher Sieg des Nationalteams einer Sensation gleichkäme.