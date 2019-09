Neuenkirchen-Vörden. Einstimmig verabschiedete der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung das zuvor lange diskutierte Einzelhandelsentwicklungskonzept. Für den Ortsteil Vörden könnte es schon bald Zuwachs bedeuten.

Im Gemeinderat und dessen Ausschüssen gab es in den vergangenen Monaten mehrfach Fachvorträge über das geplante Einzelhandelsentwicklungskonzept. Bevor der Rat nun endgültig darüber entschied, erläuterte Simon Huhndorf (Beratungs- und Management Gesellschaft CIMA) einmal mehr den Plan.



Huhndorf betonte, Ziel des Konzeptes sei es nicht, den freien Wettbewerb zu behindern, vielmehr habe es eine Leitungsfunktion. Der Wettbewerb solle auf Standorte konzentriert werden, die vom Rat klar zu definieren seien, um eine geordnete städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung einer ganzheitlichen Versorgung zu gewährleisten. Bestehende Unternehmen genießen dabei einen erweiterten Bestandsschutz. Auf kleineren Flächen ist eine Ansiedlung außerhalb der definierten Bereiche weiterhin möglich.

Der Ortsteil Neuenkirchen ist dabei das Grundzentrum innerhalb der Gemeinde, so Huhndorf. Um eine Ausweitung des Einzelhandels in Vörden zu ermöglichen, wird es in dem Konzept als „Standort mit herausragender Bedeutung für die Nahversorgung“ festgelegt. Im Gegensatz zu Neuenkirchen herrsche in Vörden Nachholbedarf hinsichtlich der Nahversorgung, heißt es.

Bei einem Blick in das Jahr 2036 – also in 19 Jahren – prognostizierte Huhnfeld einen Bevölkerungszuwachs von mehr als 37 Prozent für die Gemeinde. Das Nachfragepotential an Warenwert insgesamt soll von 44,2 Mio. Euro in diesem Jahr auf 58,4 Mio. Euro in 2036 steigen.

Bürgermeister Ansgar Brockmann erläuterte, es gehe konkret um eine Fläche an der Lindenstraße in Vörden, auf der die Gemeinde gerne einen großflächigen Einzelhandelsmarkt sehen würde. Es sei allerdings eine enge Abstimmung mit dem Landkreis Vechta notwendig. Die Planungen müssten mit dem regionalen Raumordnungsprogramm in Übereinstimmung gebracht werden. Sobald ein Unternehmen Interesse an dem Bau eines Marktes an der Lindenstraße bekunde, sei eine Verträglichkeitsprüfung erforderlich.

Ratsherr Hermann Schütte (SPD) erinnerte an die Zusagen beim Zusammenschluss von Vörden und Neuenkirchen 1972, nach der sich beide Gemeindeteile gleichermaßen weiterentwickeln sollten. Deshalb mahnte er die zügige Umsetzung der Planung für einen zusätzlichen Markt in Vörden an. Dabei sei es unerheblich, ob der 800 oder 1200 qm Verkaufsfläche habe. Ausschlaggebend sei eine vernünftige Versorgung der Bevölkerung.

Anzeige Anzeige

Bernhard Wessel (CDU) regte an, dass auch Vörden als Grundzentrum entwickelt werden solle. Rechtlich sei es möglich, in einer Gemeinde zwei solcher Kerne zu etablieren. Andere Ratsmitglieder äußerten, wichtig sei es jetzt, ein Unternehmen zu finden, das bereit sei, sich in Vörden anzusiedeln.