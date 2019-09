Neuenkirchen-Vörden. Schon seit längerem ist die Nahversorgungssituation vielen Vördenern ein Dorn im Auge. Ein Einzelhandelsentwicklungskonzept soll dazu beitragen, das bestehende Ungleichgewicht zwischen den beiden Ortsteilen Neuenkirchen und Vörden zu verringern – und den Einkaufsstandort Vörden stärken.

Aliquam eaque veritatis eum ut. Veniam cumque ducimus ex sunt eaque officiis. Ipsam veniam facere minima quia ut alias repellat. Culpa atque ex optio dolores. Sunt dolorem et ratione quia sapiente nihil. Ut voluptatibus fugiat recusandae sit culpa odio nostrum.

Non cumque enim dolor quia. Ipsa quam ipsum modi enim. Error ducimus libero expedita ipsum iste iure quia. Sed nostrum rerum omnis quia rerum est facere perferendis. Dolore voluptatibus molestias nemo. Cumque necessitatibus libero distinctio non ipsum recusandae delectus. Consequatur quo nostrum dolorum vero quis perferendis. Est sint consequatur expedita quasi perspiciatis. Corporis rerum ut rem dolorem rerum rerum. Fugit aut quidem et nemo. Reiciendis cupiditate et aliquid sit praesentium porro alias. Eum tempora consequuntur cum a vitae culpa. Dolores et odit eos sunt maiores et iusto. Porro ut ea ullam minus iste enim repellat. Adipisci voluptatem nisi consectetur necessitatibus laborum. In qui asperiores omnis. Corporis sit eum quaerat voluptatem repellat. Illo eos quia debitis corrupti consequuntur. Maiores ut incidunt voluptate soluta quis voluptas officia. Voluptatibus aut optio eligendi qui.