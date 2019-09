Neuenkirchen-Vörden. Nur zufriedene Gesichter gab es auf der Generalversammlung der Genossenschaft Energiequelle Neuenkirchen-Vörden. Die elf von ihr betriebenen Photovoltaikanlagen erzielten im „Ausnahmejahr“ 2018 einen Rekord-Ertrag. Das schlägt sich in der Dividende nieder.

Zum zehnjährigen Bestehen der Genossenschaft zahlt die Energiequelle eine einmalige Sonderdividende von zehn Prozent an ihre Mitglieder aus. In den kommenden Jahren plane die Genossenschaft mit Dividenden in Höhe von vier bis fünf Prozent, teilten Vorstand und Aufsichtsrat mit.



Sehr zufrieden äußerte sich auch der Aufsichtsratsvorsitzende Norbert Feldkamp (links) über die Erträge der Genossenschaft: „Wir können uns auch noch an ganz andere Jahre erinnern, wo es nicht so schön war hier vorne zu stehen. Heute ist dies jedoch anders“. Trotz der eher schwierigen Anfangsjahre konnte in den zehn Jahren der Genossenschaft damit eine durchschnittliche Dividende von 3,5 Prozent ausgeschüttet werden. Eine in der heutigen Zeit stolze Zahl, meinte Vorstand Ralf Claus.

Claus erläuterte den Plan, in diesem Jahr mit der Rückzahlung des eingesetzten Kapitals zu beginnen. So sollen noch 2019 acht Prozent des Geschäftsguthabens zurückgezahlt werden. Auch für das noch laufende Jahr 2019 sind die Verantwortlichen der Energiequelle positiv gestimmt. An das Ergebnis des Ausreißer-Jahres 2018 komme man laut Rehling zwar nicht heran, im Vergleich zu den Vorjahren sei man aber immer noch überdurchschnittlich gut unterwegs. Kathrin Middendorf und Cord Leiber wurden als Aufsichtsratsmitglieder wiedergewählt.