Neuenkirchen-Vörden. Jede der vier Kindertagesstätten in der Gemeinde Neuenkirchen-Vörden soll künftig durch eine Helferin oder einen Helfer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) oder Bundesfreiwilligendienst (BFD) unterstützt werden.

Für diese Beschlussempfehlung sprach sich der Ausschuss für Soziales, Jugend, Kultur, Sport und Senioren in seiner von Nicole Karadag geleiteten Sitzung einstimmig aus. Maximal 31.200 Euro soll die Gemeinde jährlich dafür einplanen.

Seit dem Kindergartenjahr 2017/2018 hatte der Rat bereits der Einstellung von FSJlern und "Bufdis" zugestimmt. Allerdings waren für die vier Kitas in der Gemeinde nur zwei Kräfte bewilligt worden. Die katholische Kirchengemeinde Damme, in deren Trägerschaft sich die beiden Kitas im Gemeindeteil Neuenkirchen befinden, beantragte für jede Kita eine Unterstützungskraft. Die katholische St. Paulus-Kirchengemeinde Vörden äußerte für die in ihrer Trägerschaft befindlichen beiden Kindergärten ebenfalls diesen Wunsch.

Fachkräftemangel

Begründet wurde der Antrag unter anderem mit dem Fachkräftemangel, der hohen Auslastung der Gruppen und der zusätzlichen Belastung durch Kinder, die der deutschen Sprache nicht ausreichend mächtig sind. Die Kosten für eine FSJ-/BFD-Kraft betragen pro Jahr zwischen 4800 und 7800 Euro.

Die Kindergartensituation in der Gemeinde mit den aktuellen Belegungszahlen und dem Sachstand zur Erweiterung des Platzangebotes schilderte Amtsleiter Martin Wiewerich dem Ausschuss. Im Ortsteil Neuenkirchen können die Kindertagesstätten Sonnenland und Regenbogen 186 Regel- und 30 Krippenplätze anbieten. Zwölf Regelplätze und ein Krippenplatz sind noch frei, wobei sechs weitere Krippenkinder bereits angemeldet wurden.

Im Ortsteil Vörden bieten die Kindertagesstätten St. Elisabeth und St. Paulus 124 Regelplätze an, von denen 20 Plätze durch die Einrichtung von zwei Notgruppen entstanden sind. Alle Plätze sind belegt. Bei Bedarf, so Wiewerich, müssen die Kinder auf die Einrichtungen in Neuenkirchen ausweichen. Von den 44 in Vörden angebotenen Krippenplätzen sind derzeit vier frei.

Erweiterungen geplant

Folgende Erweiterungsmaßnahmen sind geplant: In der Kita Sonnenland befindet sich der Anbau für eine weitere Regelgruppe mit 15 Betreuungsplätzen in der Planung. Aufgrund der starken Auslastung der Bauunternehmen wird mit einer Realisierung allerdings nicht vor 2021 gerechnet. Ein Zuwendungsbescheid der Landesschulbehörde liegt vor.

In der Kita Regenbogen erfolgt derzeit die Umwandlung einer Regel- zur Krippengruppe. Gleichzeitig wird der Dachausbau zum Zwecke der Einrichtung einer Regelgruppe mit Sanitärbereich für 15 Plätze durchgeführt. Die Fertigstellung ist bis zum 1. Januar 2020 geplant.

Keine Dauerlösung

Obwohl dringend erforderlich, sieht die Verwaltung für die Kita St. Paulus in Vörden keine Erweiterungsmöglichkeiten. Die eingerichtete Notgruppe soll allerdings keine Dauerlösung sein. Bei der Kita St. Elisabeth werden An- und Umbau-Varianten für die Erweiterung um zwei Regelgruppen auf dann sechs geprüft. Die Gebäude in Vörden stehen nicht im Eigentum der Gemeinde.

Die Erweiterungsmaßnahmen decken laut Wiewerich nur den kurzfristigen Bedarf. Mittelfristig seien zusätzliche Einrichtungen mit entsprechenden planungsrechtlichen Vorlaufzeiten vorzusehen. Der Evangelisch-Lutherische Kirchenkreis Bramsche hat schriftlich sein Interesse an der Trägerschaft einer Kindertagesstätte im Ortsteil Vörden bekundet.

Ergänzt wird das Betreuungsangebot in der Gemeinde durch private Anbieter in vier Großtagespflegestellen mit 40 Plätzen für unter dreijährige Kinder und zehn Tagesmütter, die jeweils bis zu fünf Kinder betreuen dürfen.