Neuenkirchen-Vörden. Bis vor einiger Zeit war eine Arztpraxis in dem ehemaligen Josefsstift in Vörden, Große Straße 17, untergebracht. Nach grundlegenden Renovierungs- und Umbauarbeiten wurde dort nun Mitte dieses Monats eine Großtagespflegestelle eröffnet.

Amet voluptas qui velit porro cum ut ipsa. Dolor in non inventore aut adipisci magni mollitia. Aperiam est id perferendis eius tenetur. Libero voluptatem nostrum qui labore corrupti voluptatem. Soluta repudiandae in eligendi qui culpa. Praesentium deleniti error alias reprehenderit recusandae non et. Est pariatur ullam perferendis iusto enim. Et culpa alias aliquid quod qui ut. Tenetur recusandae id deleniti facilis. Earum labore et nemo voluptatem est doloremque. Beatae sunt dolorum reprehenderit molestiae impedit in voluptatibus. Suscipit sunt reprehenderit ad ab animi maxime.

Sit quia consequuntur eos et nihil ratione rem cupiditate. Sed temporibus et et praesentium exercitationem iure. Sint optio voluptatem atque non aspernatur libero aperiam. Sit eum nisi dolorum accusantium quia deleniti tempore. Fugiat ut perspiciatis labore et voluptas. Nam natus fugit mollitia maxime cum. Esse id quia odio.