Neuenkirchen-Vörden. Viele Bürger in der 8500-Einwohner-Gemeinde wird es freuen: Am Montag, 2. September, eröffnet eine neue Post-Filiale im Ortsteil Neuenkirchen.

Im Gebäude Große Straße 14 können Kunden in der Bäckerei Kreke zu folgenden Öffnungszeiten künftig den Service der Deutschen Post nutzen:  Montags bis freitags von 8 bis 12.15 Uhr und von 14:15 bis 18 Uhr. Samstags von 9 bis 14 Uhr.



Diese neue Filiale ersetzt die bisherige Einrichtung in der Gartenstraße 1, welche Ende August schließen wird. Somit werde „ein reibungsloser Übergang in Neuenkirchen-Vörden gewährleistet sein“, verspricht die Deutsche Post DHL Group in einer Pressemitteilung.

Am Standort Große Straße können zum einen Brief- und Paketmarken, Einschreibemarken, Plusbriefe und Packsets erworben werden. Auch verschiedene Serviceleistungen – wie die Annahme von Brief-, Paket- und Expresssendungen, Auskünfte zu Produkten und Services sowie Portoermittlungen oder Telefonbuchausgaben – stellen zum anderen weitere Bestandteile der Postversorgung vor Ort dar.



Bereits seit über zwanzig Jahren würden sich „die Postfilialen im lokalen Einzelhandel bewähren“, teilt das Unternehmen in seiner gestern veröffentlichten Presseerklärung mit, „und biete den Postkunden zusätzlich Dienstleistungen rund um Brief und Paket an“. Über 13000 Partner bundesweit betreiben demnach in ihren Geschäften erfolgreich eine Postfiliale.