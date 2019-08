Neuenkirchen-Vörden. Die Bildung eines Mehrheitsbündnisses im Gemeinderat aus CDU und Wählergemeinschaft IGNV war vor zweieinhalb Jahren durchaus eine politische Überraschung. Inzwischen betonen beide Seiten, die Zusammenarbeit sei von Vertrauen geprägt.

Bernhard Wessel – Fraktionsvorsitzender der Union und gleichzeitig Erster Sprecher der neuen Mehrheitsgruppe – gibt zu, für den Partner IGNV sei "der Schwenk in die Verantwortung ein großer Schritt" gewesen. Schließlich sei die Wählergemeinschaft zuvor im Rat über viele, viele Jahre immer als Oppositionspartei ("grundsätzlich kritisch") zu vernehmen gewesen. "Die haben sich schon gerne als Korrektiv gesehen", stellt Wessel rückblickend fest.

Aktuell verfügen Christdemokraten (inklusive Bürgermeister Ansgar Brockmann) und IGNV über 14 der insgesamt 23 Sitze im Kommunalparlament der 8500-Einwohner-Gemeinde. Das sei "eine komfortable Mehrheit", so Ratsherr Wessel, "und wenn es dann mal bei Abstimmungen ein, zwei abweichende Meinungen aus der Gruppe gibt, sprengt das nicht die Mehrheit". Der CDU-Mann spielt darauf an, dass aus den Reihen der Wählergemeinschaft hier und da nicht immer alle Ratsmitglieder einheitlich auftreten bzw. abstimmen.

Dennoch, so Wessel auf Nachfrage, halte er den Partner im Rat für verlässlich. Wichtige Bauprojekte beispielsweise oder auch der Beitritt mit dem Wasserwerk Vörden zum Wasserverband Bersenbrück seien im Einvernehmen realisiert worden. In der Zusammenarbeit mit der IGNV und deren vier Ratsmitgliedern "schätze ich das offene Wort", betont der Fraktionsvorsitzende. Generell sei das Miteinander produktiv.

Den Einstieg in das Bündnis mit der Union sei nach der vergangenen Kommunalwahl durch den personellen Verjüngungsprozess in der CDU-Fraktion deutlich erleichtert worden, stellt Josef Schönfeld für die Wählergemeinschaft heraus. Es gebe viele neue Gesichter. Und schließlich seien bei der Mehrheitsbildung im Rat damals ohnehin "nicht viele Optionen offen" geblieben. Schritt für Schritt habe man seitdem zueinander gefunden. "Man muss sich auch mal zusammenraufen", gibt Schönfeld zu. Unter dem Strich habe er aber keinen Grund zur Klage.



Bürgermeister Ansgar Brockmann ("Ich konnte mir schon vorstellen, dass diese Gruppierungen zusammenarbeiten können") und der Ratsvorsitzende Karlheinz Rohe ("Man spricht miteinander und nimmt sich Zeit dafür") zeigen sich ebenfalls mit dem Mehrheitsbündnis zufrieden. Es habe sich eine gute Chemie ergeben. Brockmann nimmt hier sogar das Wort vom Erfolgsmodell in den Mund. Gut möglich also, dass sich nach der nächsten Kommunalwahl auch nicht mehr ganz so viele Beobachter überrascht die Augen reiben werden, wenn die einst "ewige" Oppositionspartei IGNV und die Christdemokraten in Neuenkirchen und Vörden wieder eine Koalition bilden.