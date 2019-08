Neuenkirchen-Vörden. Trotz eines rasanten Wandels in großen Teilen der Arbeitswelt: Die soziale Marktwirtschaft müsse "auch das Modell der Zukunft sein", sagte der Bundesgeschäftsführer der SPD, Thorben Albrecht. Er erntete dafür den Beifall zahlreicher Firmenchefs und Unternehmensvertreter aus Neuenkirchen-Vörden und Rieste.

Kontakt- und Netzwerkpflege kamen an diesem Abend bei "Niedersachsenpark plus" im Hotel Fehrenkamp jedenfalls nicht zu kurz. Vertreter der Park-GmbH, der örtlichen Unternehmen sowie einige Kommunalpolitiker der Region suchten das Gespräch – zum einen untereinander, zum anderen mit dem Referenten Thorben Albrecht. Letztgenannter war angereist, um vor rund 40 Zuhörern und in einer Zeit zunehmender Digitalisierung über die "Zukunft der Arbeit" zu sprechen.

Er sehe gewaltige Veränderungen auf die Arbeitswelt zukommen, so Albrecht. Doch es gelte, sich nicht verängstigt wegzuducken, sondern sich mutig den Herausforderungen zu stellen, forderte der frühe Staatssekretär im Bundessozialministerium und heutige SPD-Bundesgeschäftsführer. "Wir müssen uns alle verändern", stellte Albrecht fest. Qualifizierung und Weiterbildung der Arbeitnehmer werde dabei in den Betrieben in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle spielen. Es gehe "immer stärker darum, das Lernen zu lernen", unterstrich der Gewerkschafter. Mit Blick auf die Rahmenbedingungen sei hier aber auch unterstützend die Politik gefordert.

Albrecht – zudem bei den Vereinten Nationen in Genf sei 2017 Mitglied der Internationalen Arbeitsorganisation ILO – stellte ferner die Frage in den Raum, wie die Gesellschaft "mit neuen Formen von Arbeit umgehen" wolle. Darauf müsse sie im Rahmen der bekannten Sozialpartnerschaft, die sich in Deutschland zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften bewährt habe, Antworten finden. "Gemeinsam kriegt man die Dinge besser hin", betonte der Sozialdemokrat und plädierte ergänzend für ein weiterhin enges Miteinander der Staaten in Europa. "Wir Deutschen werden nicht davon profitieren, wenn wir wieder anfangen, Grenzen hochzuziehen", so Albrecht warnend.



Der Ex-Staatssekretär und Gewerkschafter hatte sich vor der Abendveranstaltung bei Fehrenkamp übrigens in den Räumen der Kaffeerösterei Joliente von Vertretern der Niedersachsenpark GmbH und der örtlichen SPD das Konzept des interkommunalen Industrie- und Gewerbegebietes mit dessen inzwischen 64 Firmen und mehr als 2500 Beschäftigten näher vorstellen lassen. Ferner wurde dem Gast aus Berlin bei einem Rundgang der Röstereibetrieb gezeigt.