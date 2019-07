Den Kaffee für die Jubilare schenkt Marianne Rehling (l.) von der Bürgerstiftung aus. Foto: Ilona Ebenthal

Neuenkirchen-Vörden. Es klingt völlig unspektakulär, was die Bürgerstiftung Neuenkirchen-Vörden in der Seniorenarbeit seit 2009 anbietet. Wie wertvoll und wichtig dieses Engagement ist, erfahren Beobachter aber an einem sehr warmen Nachmittag im Café Bauerdiele in Vörden.