Neuenkirchen-Vörden. Mehr als 320 Schlepper gab es am Wochenende beim Oldtimer-Treckertreffen 2019 der Treckerfreunde Severinghausen zu sehen.

Bereits zum neunten Mal hatten die Treckerfreunde Severinghausen zu dem Treffen eingeladen. Rund 1200 Besucher konnten neben Oldtimer-Traktoren auch Vorführungen historischer Landmaschinen bestaunen.









Trotz des sehr warmen Wetters ließen es viele Besucher sich nicht nehmen, die Schlepper von Nahem anzuschauen. Dennoch bilanzierte der 1. Vorsitzende der Treckerfreunde Marco Menke einen deutlichen Besucherrückgang. In den vergangen Auflagen seien bis zu 3000 Besucher an den zwei Tagen auf dem Vereinsgelände gewesen. Unzufrieden waren die Treckerfreunde dennoch nicht.

Bei knatternden Motoren, Dieselgeruch und dampfenden Auspuffrohren gab es in „Treckerhausen“ wieder einiges zu entdecken. Neben den mehr als 320 historischen Schleppern waren auch einige historische Landmaschinen vorzufinden. Die Treckerfreunde boten über die zwei Tage verteilt immer wieder Vorführungen an. So wurde reichlich Stroh gehäckselt und Korn gereinigt.





Gerade die kleinsten Besucher staunten derweil über eine alte Dreschmaschine. Gefallen fanden sie ebenfalls an den angebotenen Trecker-Rundfahrten rund um das Gelände der Treckerfreunde. Außerdem standen für sie ein riesiger Sandhaufen und eine Hüpfburg zum Austoben bereit.

Ein besonderer Höhepunkt war zudem eine rund 80 Kilometer lange Ausfahrt. Rund 50 alte Schlepper beteiligten sich mit knatternden Motoren und dampfenden Auspuffrohren an dem spaßigen Fahrvergnügen. Mit dabei waren auch einige befreundete Treckervereine und Treckerfreunde. Die weiteste Anreise wurde aus dem rund 200 Kilometer entfernten Gevelsberg unternommen.









Ganz besonders stolz sind die Treckerfreunde Severinghausen auf ihre beiden Deutz D 9005-Modelle, die ebenfalls auf dem Gelände zu sehen waren. „Es gibt in Deutschland wohl keinen zweiten Treckerverein, der gleich zwei davon in seinen Reihen hat“, meinte Ehrenpräsident Alois Wessel. Eine historische Rarität stellte auch ein 80-jähriger Traktor des Fabrikats Krümpel dar. Nur rund 70 Traktoren des Modells K22 wurden in dem Metallbetrieb von Josef Krümpel im münsterländischen Wettringen in Handarbeit hergestellt, einer von ihnen stand mit seinen 22 PS die vergangenen Tage in „Treckerhausen“.