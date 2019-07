86.500 Hühner nach Brand in Vördener Stall tot - 2,8 Millionen Euro Schaden CC-Editor öffnen

Der Hühnerstall ist komplett ausgebrannt. Foto: Bernd Winkelmann

Neuenkirchen-Vörden. Rund 86.500 Hühner sind am Mittwochnachmittag bei einem Brand in einem Stall in Vörden verendet. Auch das Gebäude selbst wurde ein Raub der Flammen.