Neuenkirchen-Vörden. Stefan Koper-Schulte ist neuer Schützenkönig des Schützenvereins Neuenkirchen-Bieste. Er regiert zusammen mit seiner Ehefrau Birgit. Kinderkönig ist nun Lucas Schmiesing, er nahm sich Lea Marie Wübker zur Königin.

