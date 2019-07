Neuenkirchen-Vörden. Christoph Schmitz ist neuer Schützenkönig in Campemoor. Der 21-jährige Straßenbauer aus Damme-Neuenwalde war der einzige Anwärter auf den Thron.Zur Königin wählte sich Christoph Schmitz seine Freundin Jasmin Kossen.

„Hier läuft das gemeindeübergreifend hervorragend“, schmunzelte Schützenpräsident Rainer Duffe, nachdem ein Dammer in Campemoor Schützenkönig geworden war und ein Neuenkirchener bei den Kindern den Vogel abgeschossen hatte.

Die Entscheidung um die Königswürde in Campemoor fiel am Samstag recht zügig. Etwa 35 Minuten benötigte Christoph Schmitz, um den hölzernen Adler mit einem Blattschuss von der Stange zu holen. Der 21-jährige Straßenbauer aus Damme-Neuenwalde war der einzige Anwärter auf den Thron. Von seiner ersten Schützenfestfeier in Campemoor vor einigen Jahren war er so begeistert, dass er spontan in den Verein eintrat. Weiter ist er Mitglied der Schützenvereine in Ossenbeck, Damme und Birkeshöhe, somit ein durch und durch vom Schützenbrauchtum überzeugter König.

Zur Königin wählte sich Christoph Schmitz seine Freundin Jasmin Kossen. In den Hofstaat berief er seine Eltern, Klaus und Doris Schmitz, seinen Kumpel Max Rieck mit Viktoria Feil sowie Dirk und Doris Schmitz, die allerdings urlaubsbedingt bei der Proklamation noch nicht anwesend sein konnten.

Anders als bei den Erwachsenen war der Kampf um den Kinderkönigsthron hart. Drei Stunden lang kämpften sieben Mädchen und Jungen um ihn. Gecoacht und angefeuert von seiner aus Campemoor stammenden Mutter (geb. Duffe) setzte sich letztendlich der Neuenkirchener Eric Stuckenberg durch. Ein „cooles Jahr“ erhofft er sich von seiner Zeit als Kinderkönig. Seine Cousine Hanna Duffe erkor er sich zur Königin. In den Hofstaat berief er Henri Buck und Karla Stuckenberg, Eric Gross-Klussmann und Lana Eilers, Mika Böschemeier und Michele Gross-Klussmann sowie Julius Kampers und Lotta Böschemeier.

Die Proklamationen nahm Vizepräsident Jürgen Stahl vor, wobei er von dem Ehrenpräsidenten Hanno Wernke unterstützt wurde, da Präsident Rainer Duffe amtierender König des Jahres 2018/2019 war. Ihm bestätigte Stahl, dass er den Verein in seinem Regentschaftsjahr würdig vertreten hat. Duffe bedankte sich bei Nachbarn und Hofstaat für ein „kreatives, entspanntes, schönes Jahr, das nicht besser hätte laufen können“.



Wie beliebt das Schützenfeste in Campemoor mit seinem familiären Charakter ist, zeigten auch die zahlreichen Gäste aus benachbarten Vereinen. Aus dem hohen Norden des Landkreises Vechta waren die St.-Hubertus-Schützen aus Visbek sogar mit einer fast 100-köpfigen Abordnung angereist. Zwischen ihnen und den Campemoorern, so Jürgen Stahl in seiner Ansprache, besteht seit über 40 Jahren eine immer noch wachsende Freundschaft.

Anzeige Anzeige

Die Feuerwehrkapelle Vörden unter der Leitung von Anja Hönemann sorgte nicht nur beim Ausmarsch und der Proklamationen für einen zünftigen musikalischen Rahmen, sondern unterhielt die Besucher mit ihren flotten Melodien auch bei dem Platzkonzert bestens. Die Band „Salinos“ war wie in den Vorjahren Garant für gute Partystimmung.