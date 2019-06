Neuenkirchen-Vörden. 70 Schülerinnen und Schüler der Oberschule Neuenkirchen-Vörden haben bei ihrer Schulentlassungsfeier die ersehnten Zeugnisse erhalten. 30 von ihnen schafften den erweiterten Realschulabschluss - zwei davon sogar aus dem Hauptschulzweig der Schule. Die beste Abschlussnote erreichten Nele Caspers und Olivia Feichtinger.

Schulleiter Michael Imsieke hatte sichtlich seine Freude daran, die Ergebnisse der diesjährigen Abschlussprüfungen mitzuteilen. In den schriftlichen Prüfungen erzielten die insgesamt 70 Abschlussschüler eine Durchschnittsnote von 2,8. Im mündlichen Teil war es gar eine 2,7. Neben den drei Hauptschulabgängern erreichten 67 Schüler einen Realschulabschluss. 28 Schüler aus den beiden Realschulklassen und die beiden Absolventinnen Tara-Sophie Börstler und Luiza Marcinkowska aus der einstigen Hautschulklasse des zehnten Jahrgangs erlangten einen erweiterten Realschulabschluss. Als jahrgangsbeste Schülerinnen wurden Nele Caspers und Olivia Feichtinger ausgezeichnet. Die beiden hatten auf ihrem Abschlusszeugnis eine Durchschnittsnote von 1,2 zu Buche stehen.











„Ihr habt gezeigt, was in euch steckt, und habt eine großartige Leistung verbracht, auf die ihr zu Recht stolz sein könnt“, lobte Bürgermeister Ansgar Brockmann alle diesjährigen Schulabsolventen. Ebenso richtete er ein Lob an die Schule und ihre Verantwortlichen aus, die in der von kultureller Vielfalt geprägten Schule stets eine Atmosphäre des Miteinanders versprühen würden. Der Schulelternratsvorsitzende Manfred Grünebaum empfahl den Schülern derweil, ihrem nächsten Lebensabschnitt entschlossen entgegenzutreten. Er verglich dabei ihr zukünftiges Leben mit einem Schwimmbad, in das man nur noch hineinspringen und dabei den Hindernissen auf dem Weg zum Ziel ausweichen müsse.

Schulleiter Michael Imsieke wünschte den Schülern viele Träume und Ziele auf ihrem weiteren Lebensweg, denn nur wer diese habe, könne auch etwas im Leben erreichen. Zudem bedankte sich Imsieke bei Eva Wehbring-Theodor. Sie übernahm im November vergangenen Jahres nach dem plötzlichen Tod von Kerstin Henning die Klasse 10c und war für viele Schüler und Schülerinnen eine wertvolle Stütze in der Trauerbewältigung.